12 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

В мире есть немало людей, которые хотели бы видеть Израиль стертым с лица земли. Это определенное мировоззрение, но не юридическая категория. Каждый имеет право осудить Израиль за факт его существования и за намечающееся присоединение Иудеи и Самарии. Однако это ни сколь не может быть исторической или юридической категорией. И ни один юрист в мире не сможет поспорить в этом со мной.

Авигдор Эскин, , 16:37 — REGNUM Читаем в СМИ на всех языках мира: международная общественность обеспокоена планами премьер-министра Израиля Нетаньяху распространить израильский суверенитет на часть Иудеи и Самарии, именуемой Иорданской долиной и обзываемой Западным берегом или Палестиной. Но что знает общественность о статусе Иудеи и Самарии? Насколько международная общественность сведуща в делах иудеосамарийских или западнобережных?

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

Кстати, историческое и библейское название этой территории — Иудея и Самария. А термин Западный берег возник вследствие оного обозначения этих территорий властями Иордании. Как известно, сие королевство незаконно оккупировало эти земли с 1948 года по 1967-й. Оно располагается на восточном берегу реки Иордан, а незаконно присвоенные Иудея и Самария — на западном. Отсюда и технический термин, выдуманный оккупантами. А международное сообщество подхватило его, демонстрируя невежество. Попытка обозвать Иудею и Самарию Палестиной ещё более смехотворна. Вся территория Израиля и Иордании носила название Палестина в пору британского мандата. То есть привнесение сего обозначения ведёт к неизбежному распространению его не только на весь Израиль, но и на всю Иорданию. Дорогие сотрудники МИДа, вам слабо начать называть Иорданию Палестиной???

Как мы видим, невежество начинается с названия.

А дальше — разговор по существу о «незаконно оккупированном Израилем Западном береге». Дипломаты всех мастей беззастенчиво называют эти земли также «незаконно оккупированными Израилем палестинскими территориями». Отметим сразу этот демарш невежества в обозначении этих территорий палестинскими. Обычно палестинцами называют сегодняшних арабских жителей Израиля и Иордании. При этом арабов бедуинов не называют этим словом обычно. Поэтому получается, что в Иордании палестинцы составляют большинство, но правят там бедуины. Израильских арабов все также называют палестинцами, исключая бедуинов и друзов. Люди добрые, и когда Иудея и Самария были суверенной территорией палестинцев? Был там турецкий суверенитет, был британский и был иорданский. А вот про палестинский суверенитет мы не слыхали. Кто-то слышал, а мы не знаем?

Мне тут возразят юридически безграмотные: но ведь была резолюция ООН от 29 ноября 1947 года, призывавшая к созданию Израиля, а возле него, на территории Иудеи и Самарии, арабского государства, которое можно сейчас условно назвать палестинским.

То есть была такая резолюция, несомненно. Обязывает ли она сегодня Израиль? Международное сообщество говорит, что да. Исторический и юридический анализ говорит, что нет.

Вид на город Хеврон

Ни один юрист с международным образованием не поспорит с тем, что ассамблея ООН не имеет полномочий учреждать новые государства. Её полномочия в этом вопросе исключительно рекомендательные. А в нашем случае речь идёт о резолюции, отвергнутой арабской стороной. Коли не было согласия между сторонами, то с правовой точки зрения сила той и всех последующих резолюций ООН и её Совета Безопасности равняется нулю. Они имеют политическую силу, но никак не юридическую.

Более того, Иудея и Самария должны были быть изначально включены в еврейское государство согласно решениям Лиги наций от 1920 и 1922 года. В отличие от ООН Лига наций располагала полномочиями образовывать новые государства. Чем она и занималась.

В 1948 году Иордания незаконно оккупировала Иудею и Самарию. Она могла отдать эти территории под «палестинское государство», ан нет. Более того, представляющая палестинцев Организация освобождения Палестины декларативно отказалась от Иудеи и Самарии в своей хартии от 1964 года. Дипломаты и юристы не слышали об этом? Вот мы им рассказываем. При создании ООП была принята хартия об уничтожении Израиля и образования на его месте государства Палестина, а от «Западного берега» учредители этой организации отказались. Так и написали, что не претендуют на эти контролируемые Иорданией территории .

В 1967 году Иордания нанесла удар по Израилю и начала войну. Израиль победил и занял Иудею и Самарию, объявив там военное правление. Пятьдесят два года спустя Нетаньяху объявил о намерении распространить юрисдикцию Израиля на треть этой территории, именуемой Иорданской долиной, с небольшой добавкой. Это приблизительно две тысячи квадратных километров.

В мире есть немало людей, которые хотели бы видеть Израиль стертым с лица земли. Это определенное мировоззрение, но не юридическая категория. Каждый имеет право осудить Израиль за факт его существования и за намечающееся присоединение Иудеи и Самарии. Однако это ни сколь не может быть исторической или юридической категорией. И ни один юрист в мире не сможет поспорить в этом со мной.