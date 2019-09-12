Москва, , 16:34 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров совершит визит В Ирак 7 — 8 октября, сообщила 12 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Марии Захаровой, министр иностранных дел России намерен также посетить и Иракский Курдистан.

«На 7 — 8 октября запланирован визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в республику Ирак», — сказала Мария Захарова.

При этом она отметила, что в плане визита главы МИД РФ указаны встреча с руководством Ирака и властями Курдского автономного района в Эрбиле.

Будут обсуждаться ситуация в Персидском заливе, напряжённость вокруг Ирана, развитие событий в Сирии и в самом Ираке. Также пойдёт речь о борьбе с терроризмом и о противодействии религиозному радикализму.

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