Махачкала, , 16:17 — REGNUM Указания не принимать в военные училища выходцев с Кавказа не было. Об этом 12 сентября в ходе встречи с ополченцами в дагестанском селении Ботлих заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, никакого негласного распоряжения о запрете на прием в военные учебные заведения для парней из Дагестана, Чечни и Ингушетии никто не отдавал. Более того, армии нужны ребята с Кавказа, отметил Путин.

Он напомнил, что лично распорядился, чтобы для выполнения задач Миноброны РФ в Сирии отправлялись подразделения военной полиции с Северного Кавказа. И они там показали себя с хорошей стороны.

«Они блестяще выполняют поставленные задачи. Местное население им доверяет, просит об охране военной полицией объектов и даже целых населенных пунктов», — подтвердил президент.

Напомним, с вопросом о запрете на поступление в военные училища парней с Кавказа обратился к Владимиру Путину один из участников встречи с ополченцами в селе Ботлих, где с визитом сегодня побывал президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, как хорошо себя зарекомендовали в Сирии военнослужащие в Северного Кавказа Владимир Путин уже говорил в 2017 году в ходе ежегодной пресс-конференции 14 декабря. По его словам, полицейские с Кавказа являются в основном суннитами, а местное население и местные власти, по словам Путина, им доверяют, так как тоже являются суннитами.