Тула, , 16:17 — REGNUM Пять депутатов Тульской областной думы шестого созыва сложили полномочия, вопрос рассматривался 12 сентября на экстренном заседании регионального парламента.

В ходе заседания депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Тульской областной думы Ольги Зайцевой, Ольги Слюсаревой, Владимира Абакумова, Надежды Козьяковой и Алексея Лебедева, уточнили «Тульские новости». 26 депутатов из 26 присутствовавших проголосовали «за».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября состоялись выборы депутатов Тульской областной думы седьмого созыва. Из 36 мест 27 займут представители «Единой России». Всего же в новом созыве парламента будут работать представители семи партий.

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