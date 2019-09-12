Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Запуск прямого авиасообщения между Грузией и США обсудила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и представители авиакомпании United Airlines 12 сентября в Чикаго, передает «Первый канал грузинского телевидения».

По словам министра, прямое авиасообщение между двумя странами окажется выгодным для авиаперевозчика. Представители авиакомпании положительно оценили действия правительства Грузии в американских СМИ. Это, по их мнению, может положительно сказаться на развитии туристического направления.

Отмечается, что эффективность такой деятельности станет одним из решающих факторов, на основе которого американская авиакомпания примет окончательное решение.

«Важно, чтобы уровень осведомленности о Грузии в США был высоким, чтобы пассажиров было достаточно для начала полетов между двумя странами», — заявила глава национальной администрации по туризму Мариам Квривишвили.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава отправилась в США для переговоров о запуске прямого авиасообщения. Министр планирует встретиться с руководством двух авиакомпаний: Delta Air Lines и United Airlines.

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