Москва, 12 сентября 2019, 16:00 — REGNUM Санкции, которые Евросоюз и Российская Федерация наложили друг на друга, не способствуют стабильности и безопасности европейского континента, считает экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 12 сентября на международной конференции «The future is connected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Европейский союз (ЕС) должен быть более сплочён в связи с новым распределением власти в мире. Для ЕС, как полагает Меркель, настало время взращивать новые силы перед лицом глобальных изменений.
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