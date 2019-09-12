Москва, , 16:00 — REGNUM Санкции, которые Евросоюз и Российская Федерация наложили друг на друга, не способствуют стабильности и безопасности европейского континента, считает экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 12 сентября на международной конференции «The future is connected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач».

«Я полностью согласен с французским президентом Макроном, который сказал что европейский континент никогда не будет стабильным и безопасным, если мы не упрочим и не проясним наши связи с Россией, — сказал Шрёдер. — Я надеюсь, что германское правительство займёт такую же позицию. Это требует диалога даже в непростые времена. Санкции, которые ЕС и Россия взаимно наложили друг на друга, не являются решением. Наложение санкций не было бы моим подходом к разрешению ситуации. Что нам нужно на самом деле, так это международная политика, которая возвращает в центр внимания сотрудничество и диалог».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Европейский союз (ЕС) должен быть более сплочён в связи с новым распределением власти в мире. Для ЕС, как полагает Меркель, настало время взращивать новые силы перед лицом глобальных изменений.

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