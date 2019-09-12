Тула, 12 сентября 2019, 15:56 — REGNUM Число депутатов Тульской областной думы, осуществляющих деятельность на профессиональной основе, в новом созыве составит 13 человек — вместо десяти. Решение было принято на экстренном заседании Тульской облдумы шестого созыва, сообщила пресс-служба облдумы
Кроме того, депутаты проголосовали за дополнение перечня государственных должностей Тульской области предложено дополнить должностью заместителя председателя комитета Тульской областной думы.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Тульской областной думы седьмого созыва состоялись 8 сентября, в единый день голосования. Выборы проходили по смешанной системе, в итоге из 36 мандатов 27 получила «Единая Россия», по два — ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», по одному мандату — у «Коммунистов России», «Партии Роста» (по одномандатному округу), партии «Пенсионеров».
Читайте ранее в этом сюжете: Кто прошёл в Тульскую облдуму: итоги выборов