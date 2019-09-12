Тула, , 15:56 — REGNUM Число депутатов Тульской областной думы, осуществляющих деятельность на профессиональной основе, в новом созыве составит 13 человек — вместо десяти. Решение было принято на экстренном заседании Тульской облдумы шестого созыва, сообщила пресс-служба облдумы

Кроме того, депутаты проголосовали за дополнение перечня государственных должностей Тульской области предложено дополнить должностью заместителя председателя комитета Тульской областной думы.

«Необходимость таких корректировок обусловлена тем, что в состав областной Думы 7-го созыва избраны представители шести партий. В соответствии с федеральным законом, если региональным законом предусмотрено осуществление депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе, то в этом случае не менее чем одному депутату, избранному в составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти региона, должно быть предоставлено право работать здесь на профессиональной постоянной основе. Тот же принцип действует и в отношении замещения руководящих должностей в областной Думе», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Тульской областной думы седьмого созыва состоялись 8 сентября, в единый день голосования. Выборы проходили по смешанной системе, в итоге из 36 мандатов 27 получила «Единая Россия», по два — ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», по одному мандату — у «Коммунистов России», «Партии Роста» (по одномандатному округу), партии «Пенсионеров».

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