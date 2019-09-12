Ботлихский район, , 15:54 — REGNUM Вооруженным силам России нужны мужчины с Кавказа, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин в Ботлихе на встрече с ополченцами, принимавших участие в боевых действиях против террористов в 1999 году.

Один из участников встречи рассказал главе государства, что хотел устроить своего сына в кадетское училище, однако друзья ему сказали, что есть «негласное указание» не принимать молодых людей из Дагестана, Чечни и Ингушетии в военные училища.

«Конечно, никакой команды не принимать ребят с Кавказа не было и быть не может, — сказал в ответ глава государства. — Наоборот, нам нужны ребята с Кавказа в армии, в Вооруженных силах».

Российский лидер напомнил о военной полиции в Сирии, которая была сформирована преимущественно из выходцев с Кавказа. Поскольку САР мусульманская страна, присутствие российских военнослужащих-мусульман чрезвычайно важно, потому что это вызывает доверие у местного населения, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Владимир Путин прибыл в Дагестан, где посетил мемориал защитникам Ботлихского района и возложил к нему цветы. Так президент почтил память участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и тех, кто 20 лет назад дал отпор боевикам.

По случаю визита в Дагестан президента России Владимира Путина, в селе Ботлих накрыли столы. Принявший участие в застолье глава государства выпил обещанную 20 лет назад рюмку водки.

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