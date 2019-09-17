Газета японских правых «Санкэй симбун» пляшет на руинах мечты о «возвращении» Курил, выпуская одну за другой статьи, которые полны горькой критикой премьер-министра Синдзо Абэ. Почему в своих сожалениях по поводу «упущенных северных территорий» данное японское СМИ увлекается вплоть до серьезного передергивания фактов, объясняет обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Японские притязания на Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Токио, , 05:07 — REGNUM Но сначала о том, что справедливо в высказываниях издания. Действительно, результаты встречи глав России и Японии в Сингапуре были восприняты японскими СМИ так, как будто вопрос о «северных территориях» решен и дело в шляпе. Вывод этот был сделан на основании договоренности об ускорении переговоров по мирному договору на основе Советско-японской декларации 1956 года. В результате получилось, что японская информационная сфера сама себя загипнотизировала и в результате была крайне удивлена, когда российская сторона предъявила, что мирный договор и «северные территории» суть вещи разные, а не слитые воедино, как мнится желающим обмануться японцам.

В таких печальных результатах автор статьи обвиняет излишний оптимизм Синдзо Абэ и — барабанная дробь! — слишком высокий рейтинг российского президента.

Читайте статью Анатолия Кошкина «Япония надеется получить Курилы после Путина».