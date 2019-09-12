Милан, Италия, , 15:52 — REGNUM Известный итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе на своей странице в Instagram в четверг, 12 сентября, сообщил о создании нового общественного «Движения действия».

Движение будет независимым от всех политических сил, не будет «ни левым, ни правым», отметил бывший менеджер команд «Формулы-1».

Смысл его работы будет заключаться в формулировании конкретных предложений для решения стоящих перед страной задач, написал также Бриаторе.

Наблюдатели, впрочем, полагают, что «Движение» рано или поздно станет политическим, и отмечают, что не так давно Бриаторе публично выражал поддержку лидеру самой популярной партии страны Маттео Сальвини: таланты лидера «Лиги», по его словам, «неоспоримы».

Такая позиция Бриаторе нетипична для представителей итальянского крупного бизнеса, именно поэтому новое движение может стать востребованным, допускают наблюдатели.