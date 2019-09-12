Киев, , 16:09 — REGNUM Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов обучал студентов «уничтожать конкурентов». Видео лекции, датированное 2015 годом, выложил на своём telegram-канале юрист Андрей Портнов.

На кадрах видно, как нынешний министр Украины рассказывает молодым людям о правилах поведения, которые позволяют взобраться вверх по «пищевой цепочке»:

«Это правило игры: если на вас написали донос — вы проиграли. Вы должны быть лучше: вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента. То есть суть не в том, что лично вы сделали, а в том, что вы быстрее вычисляете, с кем вам не по пути, и сжираете этого человека первым».

По его словам, на вершину социальной пирамиды забираются те, кто принимают несправедливость как норму и вовремя уничтожают конкурентов.

Напомним, нынешний министр экономического развития и торговли Украины с начала 2000-х годов жил в США и вернулся на Украину после государственного переворота. Он входил в международный академический совет Киевской школы экономики и был членом наблюдательного совета Национального банка Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Милованов заявил, что у его ведомства есть 35 возможных сценариев внедрения на Украине открытого рынка земли, один из которых будет реализован до конца 2019 года.

Читайте также: Эксперт: В правительстве Украины нет специалистов по внедрению рынка земли