Приштина, , 15:49 — REGNUM Россия имеет отношение к последним решениям ряда стран об отзыве признания независимости Косово, заявил косовский министр иностранных дел Бехджет Пацолли в интервью американскому изданию Axios.

По его утверждению, Москва «безусловно» содействует кампании Белграда против Косово среди африканских стран. Пацолли отметил, что не может сказать однозначно, участвует ли в этом Россия финансово, однако указал на то, что Москва «имеет контракты на поставки вооружения и другие сделки со многими странами, на которые нацелена сербская кампания».

Как заявил косовский министр, цель предпринимаемых мер состоит в том, чтобы признавших Косово стран стало меньше 97, то есть менее половины государств — членов ООН.

Напомним, что за последнее время свои решения по Косово отозвал уже целый ряд стран, в числе которых Гана, Бурунди, Папуа — Новая Гвинея, Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото, Мадагаскар, Республика Палау, Центрально-Африканская Республика и другие.

В конце августа приштинские СМИ сообщали со ссылкой на дипломатические источники, что данная ситуация начала вызывать обеспокоенность Вашингтона. В частности, Gazeta Express утверждала, что разведывательные службы США начать «внимательно следить за движениями министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича, направленными на выявление людей, лоббирующих против Косово, и потенциальных стран, которые поддерживают Борьбе в его борьбе с независимостью страны».

Читайте подробнее:

Сербия заплатила ЦАР за отзыв признания Косово, утверждают СМИ

США: лоббирование отмены признания Косово — не в интересах Сербии