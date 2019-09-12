Ереван, 12 сентября 2019, 15:53 — REGNUM За последний год права экс-президента Армении Роберта Кочаряна неоднократно были нарушены. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил сам бывший глава государства на заседании суда общей юрисдикции в Ереване по делу 1 марта.
Затем бывший президент Армении обратился к судье Анне Данибекян:
Напомним, на сегодняшнем заседании суда в Ереване защитники Роберта Кочаряна обратились с ходатайством прекратить судебное преследование Кочаряна на основании решения Конституционного суда от 4 сентября и немедленно выпустить на свободу экс-президента.