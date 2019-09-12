Ереван, , 15:53 — REGNUM За последний год права экс-президента Армении Роберта Кочаряна неоднократно были нарушены. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил сам бывший глава государства на заседании суда общей юрисдикции в Ереване по делу 1 марта.

«На мой взгляд, это самое позорное уголовное дело в истории Республики Армения, оно войдет в учебники и у этого дела будут свои хорошие и плохие герои. У меня нет сомнений, кто эти плохие герои», — сказал Кочарян.

Затем бывший президент Армении обратился к судье Анне Данибекян:

«Вы — та, кто может написать другую страницу истории этого уголовного дела и то, как эта страница будет выглядеть, зависит от вас».

Напомним, на сегодняшнем заседании суда в Ереване защитники Роберта Кочаряна обратились с ходатайством прекратить судебное преследование Кочаряна на основании решения Конституционного суда от 4 сентября и немедленно выпустить на свободу экс-президента.