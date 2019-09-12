Село Ботлих, Дагестан, , 15:46 — REGNUM События 1999 года, когда в Дагестан вторглись боевики, не должны быть забыты. Об этом президент России Владимир Путин заявил 12 сентября в ходе встречи с ополченцами из села Ботлих.

Один из участников встречи сказал, что дагестанцы гордятся главой государства. Путин на это ответил, что силы и мужество ему придают люди.

Президент признался, что 20 лет назад, встретившись с защитниками Ботлихского района, почувствовал поддержку и понял, что люди готовы на жертвы ради Отечества. Тогда стало ясно, что шансов у террористов нет.

Узнав, что у ополченцев до сих пор сохранился штаб и в нем проходят встречи, российский лидер поблагодарил ботлихцев за сохранение памяти о тех событиях. Если помнить о прошлой опасности, её можно предотвратить, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Путин прибыл с визитом в Дагестан, где встретился с защитниками Ботлихского района. Он возложил цветы к памятнику участникам войн и боевых действий и рассказал о планах по развитию района.

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