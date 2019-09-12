Киев, , 15:44 — REGNUM

Депутат от фракции «Слуга народа» АлександрДубинский опроверг сообщения в украинских СМИ о том, что в пропрезидентской фракции начался раскол из-за желания руководства фракции принять закон об императивном мандате. Соответствующее заявление Дубинский сделал 12 сентября в кулуарах Верховной рады.

«У нас нет никакого раскола. Мы решили этот вопрос и у нас все прекрасно», — заверил Дубинский.

Напомним, ранее «Слуга народа» сняла с повестки дня Рады рассмотрение проекта закона №1038 о праве фракций лишать своих членов депутатского мандата за переход в другие фракции или выход из фракции.

При этом он проинформировал, что проголосует за проекты законов, которые предусматривают лишение депутатов зарплат и мандатов за прогулы пленарных заседаний и работы в парламентских комитетах.

«Если (законопроекты — ред.) будут рассматриваться, я проголосую «за». Я поддерживаю, чтобы депутатов оставляли без зарплаты за то, что они прогуливают заседания или работу в комитетах, если ты прогуливаешь треть на протяжении месяца. А мандата лишаются, если прогуливают треть во время проведения сессии… Очень справедливая норма», — считает Дубинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в повестку дня Рады внесены три законопроекта (основной и альтернативные) о наказании депутатов за прогулы. Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендовал принять проект закона №1035−2, которым предлагается лишать депутатов зарплаты за пропуски без уважительных причин более трети пленарных заседаний, более половины заседаний комитетов ВР. Также депутатов предлагается лишать мандатов за прогул более трети пленарных заседаний.