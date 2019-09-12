Махачкала, , 15:43 — REGNUM В рамках визита президента РФ Владимира Путина в Дагестан состоится встреча с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Глава государства намерен поздравить его с победой, которую он одержал в ходе поединка 7 сентября в Абу-Даби над американским спортсменом Дастином Порье.

О предстоящей встрече Путин сообщил ополченцам во время визита в Ботлих 12 сентября.

Стоит отметить, что президент РФ уже встречался с Нурмагомедовым после победы спортсмена над ирландцем Конором Макгрегором. Их разговор состоялся в октябре 2018 года в Ульяновске, на международном форуме «Россия — спортивная держава». На нем присутствовал отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов.

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