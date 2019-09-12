Тбилиси, , 15:42 — REGNUM Банкир и бизнесмен Мамука Хазарадзе, в последние месяцы ставший объектом особого внимания прокуратуры и следственных органов из-за обнаруженного Службой финансового мониторинга факта отмывания незаконных доходов, учредил новое общественное движение под названием «Гол» («Лело» на грузинском) и провел презентацию своего движения на Черноморском побережье, у границ с Абхазией, в местечке Анаклия, где планируется строительство нового глубоководного порта. Презентация, которая состоялась 12 сентября, была достаточно скромной и малочисленной, в связи с чем политически активные пользователи соцсетей пошутили, что нынешняя власть лишила Хазарадзе доступа к собственным финансам и что если бы не это ограничение, мероприятие было бы гораздо представительнее.

Выступая на презентации, Хазарадзе заявил, что место для представления нового движения он выбрал не случайно, потому что это на сегодня самая близкая для Грузии точка к Европе и те самые врата, которые открываются между Европой и Азией.

В оценке нынешнего состояния Грузии и всей прошлой истории независимого грузинского государства банкир был не нов. Как и все его предшественники, не только опытные политики-оппозиционеры, но и новички на этой стезе, он говорил о том, что Грузия все последние десятилетия вращается по одному и тому же заколдованному кругу, многое потеряла, потеряла значительные территории, не сумела добиться высоких темпов роста в экономике, теряет иностранные инвестиции, а главное — теряет свой народ, который в поисках средств к существованию продолжает покидать страну.

Отметим, что с аналогичными оценками в свое время выступал и лидер ныне правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, об этом же говорили и его бывшие и нынешние соратники в тот период, когда Иванишвили только вступил в политику и проводил активную предвыборную кампанию. Заколдованный круг, потеря инвестиций, территорий, граждан, темпов в экономике — излюбленные темы, на которых грузинские опытные и новоиспеченные политики строят свои речи. И тем не менее…

Хазарадзе говорил о целях своего движения, людях, которые будут его соратниками, путях достижения поставленных целей. По словам банкира, в его новом движении объединятся все люди, которые когда-либо в своей деятельности достигли успеха и создали историю этого успеха. Ни с одной из уже известных и опытных политических партий и политиков «Лело» и его учредители сотрудничать не собираются, и в выборах 2020 года это движение будет участвовать самостоятельно.

Как заявил Мамука Хазарадзе журналистам уже после окончания презентации, «Лело» будет ориентировано на серьезный успех как на предстоящих парламентских выборах 2020 года, так и на последующих выборах.

«Ни с кем сотрудничать мы не собираемся. Мы самостоятельно выйдем на все выборы, без известных политиков. Не поддавайтесь никаким слухам. Мы открыты для вас, говорим со всеми, но на выборы выйдем с новой силой. А когда попадем в парламент, там уже решим, что будет важно для нашей страны», — подчеркнул Хазарадзе.

Он выразил уверенность, что его движение сумеет преодолеть тот нигилизм и ту безнадежность, которые воцарились в Грузии.

Напомним, что прокуратура Грузии с начала текущего года расследует дело об отмывании незаконных доходов, касающееся сделок, заключенных Мамукой Хазарадзе и его бизнес-партнером Бадри Джапаридзе еще в 2007—2008 годах на сумму около $17 млн. Сами банкиры предъявленные им обвинения категорически опровергают. Прокуратура же в качестве меры пресечения уже взыскала с обоих банкиров по 700 тысяч лари, а также наложила арест на их счета. На фоне проходящего в прокуратуре расследования и периодически предъявляемых банкирам обвинений Хазарадзе еще в начале лета сообщил о намерении учреждения нового общественного движения и вступлении в активную политику.