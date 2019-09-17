Судя по заявлениям нового украинского правительства, эти люди еще не вполне освободились от иллюзии, что мир вокруг населен розовыми пони, кушающими радугу. Почему из прозвучавшего мнения украинского правительства можно сделать именно такой вывод, рассуждает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, , 04:21 — REGNUM Украина, как известно, это Европа, которая стремится в Европу. Сей сложный топологический процесс усложнен политическими кунштюками вроде обещаний уничтожить коррупцию, которое повторила и нынешнее украинское правительство. Причудливого здесь не было ничего, если не учитывать, что коррупция есть неотъемлемая часть теневой экономики, а в самой Европе, согласно исследованиям весьма именитых ученых и отчетам Налоговой инспекции при Еврокомиссии, объем теневой экономики составляет около 3,5 трлн долларов. Это почти как ВВП признанного европейского лидера — Германии.

Итак, не слишком ли самонадеянным у европоцентричной Украины выглядит желание задавать коррупцию (а значит, и обеспечивающую ее теневую экономику) на корню? Прямо пчелы против мёда.

Читайте статью Марьяна Сидорива «Специально для премьера Украины: политика коротка, теневая экономика вечна».