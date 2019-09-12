Париж, , 15:39 — REGNUM Париж, Лилль, Нант, Гренобль и Клемон-Ферран объявили о запрете использования пестицидов на своих территориях, сообщает Le Figaro.

«Мы должны способствовать сохранению бесценного наследия биоразнообразия на наших территориях и здоровья наших сограждан», — говорится в совместном заявлении пяти муниципалитетов.

Издание отмечает, что закон уже запрещает с 2017 года использование химикатов сообществами для поддержания зеленых насаждений и дорог.

Напомним, в настоящее время правительство Франции намерено предложить установить минимальное расстояние между домами и областями применения пестицидов в 5−10 метров. Проект указа находится на стадии обсуждения.