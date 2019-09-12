Москва, , 15:39 — REGNUM Прошедшая кампания была достаточно непростой для всех партий, в том числе и для «Единой России». Остро стояли вопросы о том, как партия справится с работой в постоянно меняющихся условиях, считает политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«В целом результат «Единой России» — крепкий и достойный: в среднем 60% мандатов по законодательным собраниям, а с учетом возможных коалиций может составить и 70%. Для дальнейшей нормальной политической работы это абсолютно адекватный результат, и можно сказать, что в этом смысле партия своих политических целей достигла», — отметила эксперт.

«Но партийное руководство совершенно справедливо говорит о том, что расслабляться нельзя, и следующая избирательная кампания стартовала уже 9 сентября. Это тоже правильно, потому что в следующем избирательном цикле много выборов, много ситуаций, в которых надо будет максимально напрячь политическую волю, и поэтому хорошо, что у партии такой боевой настрой», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ЦИК «Единой России», 8 сентября завершились 6 419 избирательных кампаний, по итогам которых будут замещаться более 47 000 мандатов. В том числе — 4 кампании по выборам депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам; 19 — глав регионов; 13 — депутатов региональных законодательных собраний; 22 — депутатов гордум; 83 — по довыборам депутатов на региональном и городском уровнях и еще 3 кампании по прямым выборам мэров. Кроме того, в 83 субъектах РФ (без учета выборов в столицах регионов) было назначено 6 275 выборов в органы местного самоуправления.

На прошедшем в четверг, 12 сентября, заседании генсовета партии «Единая Россия», его секретарь Андрей Турчак подчеркнул, что в 2020 году «Единую Россию» ожидает не менее напряженная работа, чем в текущем электоральном цикле.

«В следующем году нам предстоит 74 кампании в 48 регионах. Понятно, что регионы разные и сравнивать с прошедшими выборами не совсем корректно, но по их охвату и количеству замещаемых мандатов она будет не менее напряженной. Будут избираться 14 губернаторов, 11 заксобраний, 24 городские думы, 24 массовые кампании по выборам депутатов в органы местного самоуправления и пока одни довыборы в Государственную Думу. Времени на раскачку нет. Мы с вами не должны почивать на лаврах, и результат, который мы получили на этих выборах, — не самоцель. Это, прежде всего, возможность реализовывать планы и наказы, которые собирали наши кандидаты», — подчеркнул Андрей Турчак.

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