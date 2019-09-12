Иваново, , 15:37 — REGNUM Национальные проекты — это шанс улучшить качество жизни в регионах. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области, заявил губернатор Станислав Воскресенский 12 сентября в ходе работы Московского финансового форума. Глава Ивановской области выступил с инициативой инвестировать дополнительные средства в первичное звено здравоохранения.

«Цель у нас — чтобы жизнь людей улучшалась. Росстат недавно опубликовал цифры за полугодие: они по многим регионам тревожные. Люди бедно, тяжело живут. Нацпроекты воспринимают правильно — это шанс реально улучшить качество жизни», — сказал Воскресенский.

Глава региона отметил, что большие сложности сегодня испытывает первичное звено медицины, и именно в работу этого звена нужно сегодня инвестировать средства, считает Воскресенский.

«Нацпроект на это направлен ‑ и бережливые поликлиники, и телемедицина, и информационные системы, и система диспетчеризации скорой. Но на земле что происходит: приходит врач-терапевт, работает на две ставки, принимает тридцать человек в день. Пациент недоволен, врач недоволен, еще и принимают его, если это фельдшер, в разрушенном ФАПе, если это врач — в неотремонтированной поликлинике», — отметил глава Ивановской области.

Отметим, ранее уполномоченный по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелёва докладывала губернатору о том, что в целом число жалоб на здравоохранение в регионе сократилось, те жалобы, которые имеются, касаются взаимоотношений с медицинским персоналом.