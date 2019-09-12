Иваново, 12 сентября 2019, 15:37 — REGNUM Национальные проекты — это шанс улучшить качество жизни в регионах. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области, заявил губернатор Станислав Воскресенский 12 сентября в ходе работы Московского финансового форума. Глава Ивановской области выступил с инициативой инвестировать дополнительные средства в первичное звено здравоохранения.
Глава региона отметил, что большие сложности сегодня испытывает первичное звено медицины, и именно в работу этого звена нужно сегодня инвестировать средства, считает Воскресенский.
Отметим, ранее уполномоченный по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелёва докладывала губернатору о том, что в целом число жалоб на здравоохранение в регионе сократилось, те жалобы, которые имеются, касаются взаимоотношений с медицинским персоналом.