Москва, 12 сентября 2019, 16:00 — REGNUM

Радио Регнум
Радио Регнум
Иван Шилов © ИА REGNUM

Следующий выпуск слушайте в 18:00 (время московское).

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ признали угрозу ядерной войны, США стремятся на Балканы: Радио REGNUM