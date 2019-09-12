Село Ботлих, Дагестан, , 15:15 — REGNUM Строительство в селе Ботлих объектов социальной инфраструктуры поможет полноценному развитию молодёжи. Такими планами поделился с местными жителями президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Дагестан.

Он отметил, что в целом село развивается и «выглядит неплохо», однако есть над чем работать, чтобы молодое поколение могло и учиться, и заниматься спортом. Так, в планах властей строительство двух школ, детского сада, закрытого спортивного объекта и футбольного поля.

Глава государства заверил также, что в Дагестане медицинские учреждения будут оборудованы современной техникой, в том числе томографами. Он признался, что прогресс не всегда идет так быстро, как бы хотелось, но движение вперёд есть.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Путин посетил мемориал защитникам Ботлихского района и возложил к нему цветы. Так президент почтил память участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и тех, кто 20 лет назад дал отпор боевикам.

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