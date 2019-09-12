Прага, , 15:11 — REGNUM Правительство Чехии не меняло своей позиции по вопросу Косово и Западных Балкан. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, комментируя заявления президента страны Милоша Земана о возможности отзыва признания Косово официальной Прагой.

«Чешское правительство, которое несет ответственность за внешнюю политику страны, не изменило своей позиции в отношении Косово или какой-либо из стран Западных Балкан», — написал Петршичек в своём микроблоге в Twitter.

Он добавил, что власти республики «продолжают полностью поддерживать диалог между Сербией и Косово и их путь в Европейский союз».

Накануне Милош Земан во время визита в Белград пообещал, что в течение месяца на совете конституционных представителей в Праге поднимет вопрос о возможности отзыва признания односторонне провозглашённой независимости Косово.

«Я рад, что министр обороны Любомир Метнар уже заявил, что признание Косово было ошибочным. Вероятно, он будет на моей стороне, а кто будет на другой — увидим через месяц», — сказал президент Чехии.

Следует отметить, что Земан уже многократно давал негативную оценку признанию Чехией государственности Косово, заявляя, что рассматривает объявивший независимость край как террористический антисербский режим, финансируемый наркомафией.

В случае отзыва решения Праги от 2008 года Чехия может стать шестой страной — членом Европейского союза, не признающей Косово, после Испании, Греции, Кипра, Румынии и Словакии.

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