Серанг, Индонезия, , 15:10 — REGNUM Посол Саудовской Аравии в Индонезии Ишам Ахмад Сакофи встретился с председателем совета народных представителей регионов (DPRD) провинции Бантен Андра Сони, чтобы обсудить план сотрудничества в ряде областей, сообщает Antara.

«Королевство Саудовской Аравии предлагает сотрудничество в сфере инвестиции, обмена студентами и культуры», — заявил Андра Сони после встречи с послом в Серанге.

«Мы очень рады. Большая часть дискуссии была связана с развитием ислама в Бантене», — отметил Андра Сони.

Посол Саудовской Аравии будет призывать бизнесменов в своей стране изучить возможности сотрудничества с провинцией Бантен в области промышленности, туризма и образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее торгово-промышленные палаты (ТПП) Индонезии и Саудовской Аравии договорились изучить возможности сотрудничества между двумя странами.

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