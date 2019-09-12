Минск, , 15:09 — REGNUM На ответственные посты в руководстве Белоруссии должны прийти молодые, перспективные руководители. Об этом сегодня, 12 сентября, во время церемонии назначения новых послов страны, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Рассмотрение кадровых вопросов President.gov.by

Говоря о своём видении будущего госаппарата страны, белорусский лидер обратил внимание на важность омоложения кадров.

«Уже должно приходить новое поколение людей. Мы когда-то уйдём. Не так далеко это время, — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что прийти на руководящие посты должны «люди, которые должны сохранить страну». Такими должны быть и послы.

«Чтобы не получилось, как тогда у нас (в первые годы после развала СССР — прим.) — в МИД заходишь, а там непонятно кто работает и непонятно с какой головой и какие мозги куда повернуты», — напомнил Лукашенко.

Глава Белоруссии уверен, что МИД должен быть мощным ведомством и там должны работать именно перспективные люди.