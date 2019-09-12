Минск, 12 сентября 2019, 15:09 — REGNUM На ответственные посты в руководстве Белоруссии должны прийти молодые, перспективные руководители. Об этом сегодня, 12 сентября, во время церемонии назначения новых послов страны, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Рассмотрение кадровых вопросов
Рассмотрение кадровых вопросов
President.gov.by

Говоря о своём видении будущего госаппарата страны, белорусский лидер обратил внимание на важность омоложения кадров.

«Уже должно приходить новое поколение людей. Мы когда-то уйдём. Не так далеко это время, — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что прийти на руководящие посты должны «люди, которые должны сохранить страну». Такими должны быть и послы.

«Чтобы не получилось, как тогда у нас (в первые годы после развала СССР — прим.) — в МИД заходишь, а там непонятно кто работает и непонятно с какой головой и какие мозги куда повернуты», — напомнил Лукашенко.

Глава Белоруссии уверен, что МИД должен быть мощным ведомством и там должны работать именно перспективные люди.