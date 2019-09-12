Нижний Новгород, , 15:07 — REGNUM Если в отношении Горьковского автомобильного завода Соединённые Штаты введут санкции то, скорее всего, предприятие сократит часть своей рабочей силы, заявил владелец «Группу ГАЗ» Олег Дерипаска. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

«В случае введения санкций в отношении ГАЗа компания, скорее всего, будет вынуждена отказаться от части своей рабочей силы, насчитывающей 65 тыс. человек», — заявил Дерипаска.

Он добавил, что ГАЗ уже терпит убытки от падения спроса на свои машины в России, поскольку экономика стагнирует.

Кроме того, компания Volkswagen AG уведомила «Группу ГАЗ» о возможном прекращении сотрудничества, если в ноябре 2019 года вступят в силу санкции США.

Напомним, по итогам восьми месяцев 2019 года компания Volkswagen реализовала в России 66 626 новых автомобилей, увеличив прошлогодний результат на 2%. Однако в августе у автокомпании произошел небольшой спад продаж на 1%, до 8527 машин. В этом месяце в РФ наибольшим спросом пользовалась модель Volkswagen Polo. За месяц авто разошлось тиражом 4627 единиц.

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