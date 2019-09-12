Ереван, , 17:01 — REGNUM Армения наложит условия на импорт лекарств, у которых мало времени для истечения срока годности. Данное решение было принято 12 сентября на заседании правительства.

Министр здравоохранения Арсен Торосян отметил, что ранее импорт лекарственных средств, оставшийся срок годности которых менее одного года, был запрещен. Теперь же минимальный допустимый срок снижен до 6 месяцев.

Такие лекарства будут выдаваться только в рамках государственных и благотворительных программ. Это обеспечит использование препаратов до истечения их срока годности.

Кроме того, импорт медицинских изделий многократного применения (например, термометры) будет упрощен.

Отметим, что качество лекарств в Армении контролируется Экспертным центром по лекарственным средствам и медицинским технологиям.