Киев, , 14:45 — REGNUM Блицкрига новой украинской власти с роспуском ЦИК пока не получается, поскольку необходимые для увольнения членов комиссии 300 голосов никак наберется, сообщил 12 сентября политический эксперт, депутат Рады прошлого созыва Александр Черненко.

Но это не значит, подчеркнул Черненко, что все фракции и депутатские группы парламентского меньшинства все как один встали на защиту демократии. Просто идет торг по данному вопросу, передает корреспондент ИА REGNUM позицию эксперта.

«Свою принципиальную позицию по не голосованию за увольнение состава ЦИК при любых обстоятельствах озвучили только «Европейская солидарность» и «Голос». Все остальные торгуются за квоты и ищут гарантии от возможного «кидка»», — заявил Черненко.

В завершение бывший депутат напоминает, что для увольнения членов ЦИК нужно 300 голосов, а для назначения нового состава комиссии достаточно 226 (т.е. с назначением у «Слуги народа» проблем не будет).

ИА REGNUM напоминает, что ранее планировалось, что сегодня Рада проголосует за отставку ЦИК, однако глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил прессе, что «вопрос не стоит таким неотложным образом». Также лидер фракции Зеленского сказал прессе, что договоренностей с другими фракциями о голосах за увольнение ЦИК нет и этот вопрос вообще не обсуждался. Накануне законопроект об отставке членов ЦИК был утвержден профильным парламентским комитетом.