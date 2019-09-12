Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Консервативный телеканал One America News (OAN) в США, который ведёт вещание из Сан-Диего, штат Калифорния, намерен взыскать с телеведущей MSNBC Рэйчел Мэддоу 10 млн долларов. С соответствующим иском компания обратилась в суд. Об этом сообщает Associated Press.

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Поводом для претензий стали заявления Мэддоу на её шоу 22 июля, в котором она обвинила телеканал в трансляции проплаченной «российской пропаганды». Ведущая привела выдержку из статьи издания The Daily Beast, в котором говорилось, что один из сотрудников телеканала — Кристиан Роуз — работала на портал Sputnik, «связанный с российским правительством».

«В этом случае наиболее протрамповское, правое новостное издание в Америке действительно в буквальном смысле оплачивается российской пропагандой», — заявила Мэддоу во время шоу.

Теперь One America News требует признать Мэддоу виновной в распространении не соответствующих действительности порочащих сведений и выплатить сумму в $10 млн в качестве компенсации.