Ереван, , 15:00 — REGNUM Вице-премьер Армении Тигран Авинян принял участие в 17-м заседании Межгосударственной комиссии ОДКБ по военно-экономическому сотрудничеству. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба вице-премьера.

Приветствуя участников, вице-премьер Армении выразил уверенность, что достигнутые в ходе встречи договоренности станут хорошей основой для расширения и углубления военно-экономического сотрудничества между странами-членами ОДКБ.

Тигран Авинян отметил, что Армения рассматривает ОДКБ как ключевой инструмент безопасности и стабильности в регионе.

По его мнению, одним из основополагающих вопросов в контексте расширения военно-экономического сотрудничества является сотрудничество в области высоких технологий, которые могут стать важным инструментом для дополнительного взаимодействия.

Авинян отметил, что армянская сторона предложила активизировать сотрудничество в таких сферах, как автомобилестроение, аэрокосмические системы, радиоэлектроника и искусственный интеллект.

В рамках встречи Тигран Авинян также встретился с вице-премьером России Юрием Борисовым. Были обсуждены вопросы сотрудничества между Россией и Арменией.