Берлин, , 14:41 — REGNUM На этой неделе главой городской администрации немецкого города с 11-тысячным населением Альтенштадт (федеральная земля Гессен) был избран представитель крайне правой Национал-демократической партии (НДП) Штефан Ягш. 12 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что это назначение будет оспорено.

«В Альтенштадте представитель НДП был избран главой администрации. Так не пойдет, ни пяди расистам! Предстоит голосование за его отставку. На мероприятии «Четверг демократии» я хочу поблагодарить всех, кто выступил против и поднял свой голос. Это того стоит», — написал Маас на своей странице в Twitter.

33-летний Штефан Ягш был избран на эту должность членами городского совета, представлявшими «Христианско-демократический союз» и Социал-демократическую партию Германии (к которой принадлежит и Маас). Прессе они объяснили, что выбрали Ягша, потому что он был самым молодым кандидатом и является единственным среди них, кто разбирается в компьютерах, в том числе умеет пользоваться электронной почтой.