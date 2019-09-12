Брюссель, 12 сентября 2019, 14:37 — REGNUM Европейский союз продлил индивидуальные ограничительные меры против России, говорится 12 сентября на сайте Совета ЕС.
«Совет продлил ограничительные меры в отношении лиц, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что санкции продлены до 15 марта 2020 года. Индивидуальные ограничительные меры продолжают действовать в виде запрета на выдачу виз и замораживания активов в отношении 170 человек и 44 организаций.
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