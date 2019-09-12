Ереван, , 15:15 — REGNUM Пакет поправок в Налоговый кодекс Армении был представлен сегодня, 12 сентября, на заседании правительства комитетом по государственным доходам. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам председателя комитета по государственным доходам Давида Ананяна, государство планирует погасить задолженность по НДС перед предприятиями в общей сумме около 56 млрд драмов (около 118 млн долларов).

«Мы предлагаем следующее: НДС до 5 млн драм возвращается без подачи заявления в налоговую, задолженность от 5 до 40 млн возвращается по упрощенной процедуре, то есть подается заявка, и средства возвращаются без детальной проверки, а те, у которых задолженность превышает 40 млн, должны пройти ряд дополнительных процедур», — сказал Ананян.

По его словам, право на возврат НДС будут иметь более 2800 компаний.

Соответствующий законопроект поступит в парламент в ближайшее время и будет рассмотрен в упрощенном порядке.