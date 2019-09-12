Ереван, 12 сентября 2019, 15:15 — REGNUM Пакет поправок в Налоговый кодекс Армении был представлен сегодня, 12 сентября, на заседании правительства комитетом по государственным доходам. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
По словам председателя комитета по государственным доходам Давида Ананяна, государство планирует погасить задолженность по НДС перед предприятиями в общей сумме около 56 млрд драмов (около 118 млн долларов).
По его словам, право на возврат НДС будут иметь более 2800 компаний.
Соответствующий законопроект поступит в парламент в ближайшее время и будет рассмотрен в упрощенном порядке.