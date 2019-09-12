Улан-Батор, , 14:31 — REGNUM В городе Улан-Баторе, 12 сентября началось 32-е заседание главных исполнительных директоров Азиатского форума по содействию торговле.

Форум впервые организуется в Монголии и в качестве организаторов выступают Министерство иностранных дел и Торгово-промышленная палата Монголии.

В этом году форум организуется по теме «Роль азиатских организаций по содействию торговле на международном уровне для подключения малых и средних предприятий к сети с добавленной стоимостью».

В церемонии открытия участвовал премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух.

В своей вступительной речи премьер-министр отметил важность роли и участия организаций по содействию торговле в расширении экономической интеграции.

«Для нас важно создать условия для урегулирования и поставки в регионе. Правительство Монголии усердно реализует политику по поддержке торговли и заключению соглашения свободной торговли», — отметил премьер-министр.

Также он выразил уверенность в том, что в рамках форума монгольские предприниматели обмениваются опыты с иностранными представителями для подключения к сети с добавленной стоимостью.

В форуме участвуют 36 представителей из 16 стран таких как Японии, Индонезии, Тайланда, КНР, Малайзии, заседание продолжается под председательством главы Организации по содействию внешнему торговле Японии Нобухико Сасаки и президента Торгово-промышленной палаты Монголии Отгондаваагийн Амартувшин.