Белгород, , 14:31 — REGNUM Пост председателя Белгородской областной Думы VI созыва заняла Наталия Полуянова. Её кандидатуру поддержали на региональной конференции «Единой России» и согласовали с президиумом Федерального совета партии. Депутаты утвердили Наталию Полуянову единогласно, сообщили 12 сентября в пресс-службе регионального парламента.

Голосование проходило открыто. Других кандидатур на заседании представлено не было. Пост председателя был вакантен с июня 2019 года, когда по семейным обстоятельствам Василий Потрясаев досрочно сложил свои полномочий.

«Позвольте поздравить Наталию Владимировну с её избранием на высокий ответственный пост. Желаю, чтобы Вы продолжили лучшие традиции предыдущих председателей. У Вас есть мощный базис, из которого можно черпать опыт и ценности, которые они заложили», — поздравил председателя губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Наталия Полуянова была членом молодёжного правительства, работала в системе городской и муниципальной власти, управляла Корочанским районом, была заместителем председателя регионального Правительства, заместителем председателя областной Думы.