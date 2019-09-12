Белгород, 12 сентября 2019, 14:31 — REGNUM Пост председателя Белгородской областной Думы VI созыва заняла Наталия Полуянова. Её кандидатуру поддержали на региональной конференции «Единой России» и согласовали с президиумом Федерального совета партии. Депутаты утвердили Наталию Полуянову единогласно, сообщили 12 сентября в пресс-службе регионального парламента.
Голосование проходило открыто. Других кандидатур на заседании представлено не было. Пост председателя был вакантен с июня 2019 года, когда по семейным обстоятельствам Василий Потрясаев досрочно сложил свои полномочий.
Наталия Полуянова была членом молодёжного правительства, работала в системе городской и муниципальной власти, управляла Корочанским районом, была заместителем председателя регионального Правительства, заместителем председателя областной Думы.