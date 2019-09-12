Ереван, , 14:42 — REGNUM Адвокаты экс-президента Армении Роберта Кочаряна намерены подать прощение об отзыве судьи по его делу, но в следующем заседании. Об этом сегодня заявил адвокат Кочаряна Айк Аламян на заседании суда по делу 1 марта.

«Уважаемый судья, у нас есть сомнения относительно Вашей беспристрастности, но мы будем ждать следующего этапа судебного разбирательства, чтобы подать апелляцию» , — сказал Алюмян.

По данному судебному процессу кроме Роберта Кочарян проходят также Юрий Хачатуров (бывший генеральный секретарь ОДКБ) и Сейран Оганян (бывший министр обороны).

Напомним, 25 июня судья Апелляционного суда Республики Армения Армен Даниелян принял решение в повторном задержании Кочаряна, таким образом, решение суда первой инстанции о приостановлении дела было отменено, а судья, принявший данное оправдательное решение, был освобожден от занимаемой им должности.