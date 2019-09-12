Киев, 12 сентября 2019, 14:20 — REGNUM Верховная рада Украины при участии всех представителей парламентских фракций разработает проект закона «о внутрипартийном предательстве». Об этом 12 сентября заявил в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Он сообщил, что фракция «Слуга народа» сняла с повестки дня Рады проект закона, который предусматривает потерю депутатом мандата за переход в другую парламентскую фракцию.
Как сообщало ИА REGNUM, среди депутатов Верховной рады Украины предыдущих созывов была распространена практика перехода депутатов из одной фракции в другую. В народе и экспертной среде такие действия отдельных избранников называли «политической коррупцией».
11 сентября член фракции «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что скоро в их фракцию якобы перейдет несколько депутатов от фракции «Слуга народа». Желание внести раскол во фракцию «Слуга народа» депутат объяснила необходимостью сохранения «парламентаризма».