Киев, , 14:20 — REGNUM Верховная рада Украины при участии всех представителей парламентских фракций разработает проект закона «о внутрипартийном предательстве». Об этом 12 сентября заявил в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Каждая фракция делегировала одного человека, и мы вместе разработаем новый проект закона, который удовлетворит всех. Таким образом, это будет нормальная практика… У нас есть простая договоренность внутри фракции, как мы это хотим сделать, чтобы это не воспринималось как закон об инакомыслии. Это должен быть закон о предательстве, о внутрипартийном предательстве», — рассказал Арахамия.

Он сообщил, что фракция «Слуга народа» сняла с повестки дня Рады проект закона, который предусматривает потерю депутатом мандата за переход в другую парламентскую фракцию.

«Мы приняли решение снять этот законопроект на данное время, потому что он не проработан… Этот (проект закона) вызвал бурные внутренние дискуссии. Нам не нужны эти дискуссии», — сказал Арахамия.

Как сообщало ИА REGNUM, среди депутатов Верховной рады Украины предыдущих созывов была распространена практика перехода депутатов из одной фракции в другую. В народе и экспертной среде такие действия отдельных избранников называли «политической коррупцией».

11 сентября член фракции «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что скоро в их фракцию якобы перейдет несколько депутатов от фракции «Слуга народа». Желание внести раскол во фракцию «Слуга народа» депутат объяснила необходимостью сохранения «парламентаризма».