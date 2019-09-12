Кампала, , 14:24 — REGNUM Правительство Уганды санкционировало создание Национального совета языка суахили, который возглавит усилия по признанию суахили вторым официальным языком в стране. Об этом сообщает ВВС Swahili, ссылаясь на заявление министра общественного развития Уганды Пис Мутузо.

Она отметила, что Конституция Уганды признает суахили в качестве официального языка страны.

«Раньше суахили использовали военные и воры, которые создали ему дурную репутацию, поэтому теперь люди не очень любят суахили. Но в наши дни мы стали единым восточноафриканским народом, и мы намерены развивать суахили», — заявила Мутузо.

Она добавила, что перед тем, как Национальный совет приступит к работе по распространению языка суахили и «развитию нашего сообщества и культуры», организация должна будет пройти некоторые юридические процедуры на государственном уровне.

Министр Мутузо также подчеркнула свою уверенность в том, что развитие языка суахили будет успешным. Она добавила, что многие безработные учителя суахили получат места в школах, университетах, на радио и телевидении.

По словам журналистов, Совет суахили будет контролировать должное развитие применения языка в различных сферах путем введения институциональных и законодательных постановлений, а также путем реализации соответствующей политики.