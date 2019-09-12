Киев, 12 сентября 2019, 14:16 — REGNUM
Вопрос досрочных выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета будет выноситься на рассмотрение Верховной рады. Об этом 12 сентября заявил в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко.
По его словам, досрочные выборы в Киевсовет призваны перезагрузить столичную власть.
Он также раскритиковал мэра Киева и главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко за неспособность собрать заседание Киевсовета.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство Украины направило в Офис президента Украины представление на увольнение мэра Кличко с поста председателя КГГА. По словам премьера Алексея Гончарука, новым главой КГГА станет профессиональный менеджер, который сможет усилить работу Кличко на посту мэра и будет противостоять коррупционным группам влияния. 30 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что ранее неоднократно предлагал мэру Кличко отказаться »от института «смотрящих», отойти от коррупционных схем».