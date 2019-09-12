Киев, , 14:16 — REGNUM

Вопрос досрочных выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета будет выноситься на рассмотрение Верховной рады. Об этом 12 сентября заявил в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко.

«Нужно внести этот вопрос в повестку дня, чем я сейчас и занимаюсь», — сказал Ткаченко.

По его словам, досрочные выборы в Киевсовет призваны перезагрузить столичную власть.

«Власть в Киеве тоже нужно перезагружать. Мы будем рассматривать вопрос относительно досрочных выборов как представителей киевских властей, так и Киевсовета. Киев нуждается в переменах. Киевляне должны гордиться городом, а не смотреть на то, что сегодня происходит в городе», — добавил Ткаченко.

Он также раскритиковал мэра Киева и главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко за неспособность собрать заседание Киевсовета.

«Мне не известно по каким причинам мэр не может собрать заседание Киевсовета уже на протяжении определенного времени. Очевидно, это говорит о недееспособности действующей власти управлять Киевом. Киеву нужны люди, которые смогут возобновить реальную власть в Киеве и перезагрузить её», — сказал Ткаченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство Украины направило в Офис президента Украины представление на увольнение мэра Кличко с поста председателя КГГА. По словам премьера Алексея Гончарука, новым главой КГГА станет профессиональный менеджер, который сможет усилить работу Кличко на посту мэра и будет противостоять коррупционным группам влияния. 30 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что ранее неоднократно предлагал мэру Кличко отказаться »от института «смотрящих», отойти от коррупционных схем».