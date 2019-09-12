Киев, , 14:10 — REGNUM Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Павленко раскритиковал депутатов от фракции «Слуга народа» за принятие законопроекта №1030, которым на 90 дней вводится отсрочка на применение штрафов для владельцев авто на еврономерах. Соответствующее заявление Павленко сделал 12 сентября в кулуарах парламента.

По его словам, решение о переносе штрафов за нерастаможенные авто принято в результате давления общественности на президента Владимира Зеленского.

«В очередной раз переносится принятие закона. Это происходит под давлением общественности на президента Украины. Уже нужно было бы перейти на одинаковые правила для всех граждан… Остается три месяца, чтобы всем войти в общие правила», — возмутился Павленко.

При этом он признал, что «предыдущая власть создала серьезную проблему, которая получила название «евробляхи».

"Верховная рада предыдущего созыва нашла выход из этой ситуации. Под давлением людей, во время блокировки работы Верховной рады дали срок. Более того, его несколько раз переносили и опять очередной перенос. Такой очередной перенос является несправедливым по отношению к тем, кто действует в соответствии с правилами и платит полную стоимость», — добавил Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября парламент Украины принял президентский законопроект №1030, которым на 90 дней вводится отсрочка на применение штрафов для владельцев авто на еврономерах. Документ продлевает до 19 ноября срок вступления в силу норм о штрафах для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах. Напомним, с 22 августа на Украине те, кто вовремя не растаможил «евробляху», должны были платить штраф в размере 170 тыс. грн. (6,8 тыс долл).