Киев, 12 сентября 2019, 14:10 — REGNUM Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Павленко раскритиковал депутатов от фракции «Слуга народа» за принятие законопроекта №1030, которым на 90 дней вводится отсрочка на применение штрафов для владельцев авто на еврономерах. Соответствующее заявление Павленко сделал 12 сентября в кулуарах парламента.
По его словам, решение о переносе штрафов за нерастаможенные авто принято в результате давления общественности на президента Владимира Зеленского.
При этом он признал, что «предыдущая власть создала серьезную проблему, которая получила название «евробляхи».
Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября парламент Украины принял президентский законопроект №1030, которым на 90 дней вводится отсрочка на применение штрафов для владельцев авто на еврономерах. Документ продлевает до 19 ноября срок вступления в силу норм о штрафах для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах. Напомним, с 22 августа на Украине те, кто вовремя не растаможил «евробляху», должны были платить штраф в размере 170 тыс. грн. (6,8 тыс долл).