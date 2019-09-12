Минск, , 14:09 — REGNUM Политическая элита Белоруссии скоро обновится. Об этом 12 сентября во время кадровых назначений заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Уже должно приходить новое поколение людей. Мы когда-то уйдем. Не так далеко это время. А прийти должны люди, которые должны сохранить страну. Вот и послы должны быть такими людьми. Чтобы не получилось, как тогда у нас (в первые годы после развала СССР. — Прим. пресс-службы) — в МИД заходишь, а там непонятно кто работает и непонятно с какой головой и какие мозги куда повернуты. Надо было еще с помощью спецслужб отлавливать их. Непонятно на кого работали», — сказал Лукашенко.

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По его мнению, МИД должен быть «мощным», министерство должно быть укомплектовано «перспективными» людьми. Он также высказался и о руководителях местных органов власти, отметив: «В политике, я уже сказал, мы начали сдавать экзамен. Сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь, перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов. Нам постараются не позволить спокойно пройти эти периоды. А мы должны провести так, как положено. В стране управляемой, в нашей стране, для себя мы должны провести эти выборы. И если мы определились, что мы будем действовать так, так и так, тактика такая, мы должны ее придерживаться».

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Напомним, Александр Лукашенко бессменно занимает президентский пост с 1994 года. Президентская кампания фактически стартовала в 2018 году, о президентских амбициях заявили нынешний руководитель постсоветской республики и представители прозападной националистической оппозиции. Пророссийского кандидата на высший государственный пост в Белоруссии нет, как нет ни одной пророссийской политической партии или иной общественно-политической силы.