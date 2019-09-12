Кемерово, , 14:07 — REGNUM Правительство Кемеровской области и ПАО «Промсвязьбанк» заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подписи под документом поставили губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв и председатель Промсвязьбанка Пётр Фрадков.

Как уточнили в администрации сибирского региона, стороны договорились «о взаимодействии в реализации социально значимых проектов в регионе, среди которых финансирование строительства крупных спортивных объектов и кузбасского филиала парка «Патриот».

Кроме того, есть планы по совместной работе «над созданием благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестирования».

«Кузбасс продолжит сотрудничество с банком и при строительстве второй очереди Президентского кадетского училища. Мы работаем над составлением дорожной карты совместной работы, прорабатываем проекты, связанные с угольной, энергетической, строительной отраслями. Большая работа намечена в потребительском и ипотечном секторе», — заявил Цивилёв.

По словам Фрадкова, банк, который работает на рынке Кузбасса почти 15 лет, намерен усилить свои позиции в банковском секторе и расширить свое присутствие в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что накануне, 11 сентября, соглашение о сотрудничестве с Промсвязьбанком подписало и правительство Новосибирской области.

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