Москва, , 14:06 — REGNUM Власти Соединённых Штатов уже несколько лет назад строили планы по вмешательству во внутренние дела России. Об этом свидетельствуют результаты правового анализа закона Магнитского, в котором было выявлено одно положение, предусматривающее финансирование «фонда противодействия влиянию России». Об этом сегодня, 12 сентября, на заседании рабочей группы в Совете Федерации РФ сообщил начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов.

Читайте также: Посольство России в США: Госдеп вмешивается во внутренние дела РФ

Так, этому фонду планировалось предать $250 млн в 2018—2019 годах для использования кибератак в странах НАТО и Евросоюза.

«То есть ещё в 2017 году, используя акт Магнитского, США уже тогда предвидели, что они будут планировать поддержку СМИ и неправительственные организации, чтобы участвовать во вмешательства в наши внутренние дела», — подчеркнул начальник управления.

Напомним, в июле 2019 года Генеральная прокуратура России признала нежелательной канадскую организацию «Всемирный конгресс украинцев», отметив, что её деятельность угрожает «основам конституционного строя и безопасности» РФ. Также в текущем году было принято решение о нежелательной деятельности ещё двух американских неправительственных организаций, деятельность которых была направлена на вмешательство во внутренние дела РФ, в том числе в избирательные кампании и оказание влияния на выборы — это фонд «Свободная Россия» и Атлантический совет.

Также по теме: МИД РФ поставил на вид послу США сообщения о митинге в Москве

США вмешались во внутренние дела РФ через местных оппозиционеров?

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, Соединённые Штаты регулярно вмешиваются во внутренние дела Россия «с разной степенью активности и с использованием разных технологических и иных возможностей».

В августе 2019 года Министерство иностранных дел РФ высказало возмущение по поводу публикации о несанкционированной акции в Москве 3 августа, размещённой на официальном аккаунте управления по консульским вопросам Государственного департамента США в Twitter и на сайте дипмиссии. В ведомстве, куда был вызван советник-посланник посольства США в Москве Тим Ричардсон, подчеркнули, что расценивают «размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нём и призыв к действию». В МИД заявили, что «это представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела» России.

Читайте ранее в этом сюжете: Для кого нежелательна деятельность “Всемирного конгресса украинцев”