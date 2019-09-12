Берлин, , 14:04 — REGNUM 12 сентября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил памятную дату в современной истории страны — годовщину Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии. Как всегда, публикация министра в Twitter вызвала бурную дискуссию в комментариях, к которой присоединяются в основном противники внешнеполитического курса Берлина.

«29 лет назад мы подписали договор «2 плюс 4». Он проложил путь к воссоединению. Скептицизм по поводу усиленной Германии был большим. Мы продемонстрировали, что используем нашу новую силу в мирных целях. И так всегда должно быть», — написал Маас.

«В мирных? Когда я смотрю, что делает Германия вместе с руководимым США НАТО, мне становится плохо от таких циничных заявлений. От наступательных войн без мандата ООН, незаконных с точки зрения международного права, не говоря уже о войне против Сербии…», — прокомментировал пользователь @kommfu.

Другие пользователи активно напомнили о войнах в Йемене, Афганистане, Косово и поддержке Германией «путча на Украине», финансировании террористов в Идлибе.

12 сентября 1990 года в Москве был заключен договор между Германской Демократической Республикой и Федеративной Республикой Германия, а также Францией, СССР, Великобританией и США, получивший неофициальное название «2 плюс 4». Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии утверждал аспекты объединения ГДР и ФРГ.