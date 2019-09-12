Киев, , 14:03 — REGNUM За последние пять лет, как и за все 28 лет независимости Украины руководство страны так и не утвердило «толковый план обороны Украины». Об этом 12 сентября заявил на заседании парламента депутат от фракции «Европейская солидарность», генерал Вооруженных сил Украины, Герой Украины Михаил Забродский.

Он поддержал принятие президентского законопроекта №1011 об изменении организации обороны Украины.

«Одним из печальных открытий последних пяти лет … стало то, что несмотря на 28 предыдущих лет толкового плана обороны Украины у нас, как ни странно, нет… Должен вам доложить и частично открыть государственную тайну: порядок действий в этом плане не предусматривается. Этот план — это стратегический документ, который содержит перечень мероприятий заблаговременной и частично непосредственной подготовки страны к обороне. Акцент в этом плане сделан на взаимодействии силовых ведомств с другими институтами государства», — сказал Забродский.

По его словам, принятие документа позволит завершить полный цикл оборонного планирования.

«У военных есть очень интересная поговорка: «Ни один план не может выжить после первого выстрела». Но если этим планом будут предусмотрены вещи, которые делаются заблаговременно и в мирное время, то этот план очень нужен для того, чтобы завершить полный цикл, в том числе оборонного планирования в нашей стране. Статья 17 нашей Конституции говорит о том, что защита нашего суверенитета и территориальной целостности — дело всего украинского народа. Этот план дает путевку в жизнь стратегическому документу, который даст возможность реализовать эти замыслы», — пояснил Забродский.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в повестку дня парламента Украины включен президентский законопроект об изменении организации обороны Украины. Его принятие позволит законодательно закрепить необходимость разработки и утверждения президентом Плана обороны государства и утверждения его структуры.