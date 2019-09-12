Идлиб, Сирия, , 14:02 — REGNUM Сирийская арабская армия возобновила нанесение ударов по позициям группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 11 сентября 2019 года. Подразделения 5-го армейского корпуса и Республиканской гвардии провели артиллерийские и ракетные обстрелы оборонительных рубежей террористов в ряде городов на юге и западе провинции Идлиб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свой источник в сирийской армии.

Под удары попали населённые пункты Накир, Кафр-Набль, Кафр-Сиджна, Маар-Тахрума, Хазарин и Ракая. Удары сирийской армии были нанесены всего через несколько часов после того, как российские ВВС провели, по меньшей мере, три авиаудара по населенному пункту Джиср-эш-Шугур на западе провинции Идлиб. ИА REGNUM ранее сообщало о возобновлении действий российской авиации.

Возросшая активность Сирийской арабской армии вызвана обстрелами со стороны боевиков. По данным местных наблюдателей, одностороннее прекращение огня со стороны сирийских войск с 6 утра 31 августа 2019 года исламисты не соблюдали ни одного дня.

Предполагается, что сирийские войска вскоре начнут новое наступление в районе равнины Аль-Гааб на северо-западе провинции Хама и юго-западе провинции Идлиб.

Очевидно, что предстоящее наступление на равнине Аль-Гааб будет приурочено к операции Сирийской арабской армии по захвату горного города Кабани в провинции Латакия, что даст выход на большую часть вышеупомянутого региона и ключевой город на западе провинции Идлиб — Джиср-эш-Шугур.