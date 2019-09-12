Киев, , 14:00 — REGNUM Партия «Слуга народа» временно приостановила атаку на текущий состав ЦИК Украины. Сегодня, 12 сентября, парламент не будет рассматривать вопрос увольнения членов комиссии, хотя это и планировалось ранее, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас нет выборов… поэтому вопрос не стоит таким неотложным образом, что вот завтра выборы, поэтому давайте менять ЦИК», — заявил прессе глава фракции «СН» Давид Арахамия.

На уточняющий вопрос журналистов, не состоится ли голосование по ЦИК завтра, Арахамия также отметил максимально уклончиво:

«Это выяснится вечером сегодня… никто не может сказать, что будет завтра».

ИА REGNUM напоминает, что полностью сменить нынешний состав ЦИК намерен президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, нынешний состав ЦИК «неоднократно проявлял недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость».

Соответствующий законопроект накануне прошел согласование в профильном парламентском комитете — за проголосовали 16 членов комитета, против всего 2. Вместе с тем, в ЦИК заявили о политической подоплеке такого решения, кроме того, с резкой критикой намерения Зеленского выступил ряд влиятельных на Украине экспертов. Также эксперты допускают, что на мнение президента Украины по этому вопросу могли непублично повлиять западные партнеры.

Отметим, что ближайшие выборы должны состояться на Украине в 2020 г. — это будут выборы местных органов власти.