Ботлихский район, , 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин почтил память жителей Ботлихского района, защищавших Родину в войнах и вооруженных конфликтах, возложив цветы к мемориалу в Ботлихе. С посещения этого села глава государства начал визит в Дагестан 12 сентября.

Путин прошел к памятнику по красной ковровой дорожке, держа в руках букет красных роз. После памятной акции президент пообщался с сельчанами и ополченцами, которые защищали район от боевиков из банд Хаттаба и Басаева в 1999 году.

С Путиным местные жители сфотографировались на память и проводили его аплодисментами.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориал с Вечным огнем открыли в Ботлихе 11 сентября. Заслуженный художник Дагестана Хизри Асадулаев создал скульптурную группу с солдатом Великой Отечественной войны, воином-интернационалистом и ополченцем.

12 сентября в Дагестан прибыл Владимир Путин. 20 лет назад он приезжал в Ботлихский район, будучи премьер-министром РФ, тогда здесь шли бои с боевиками.

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