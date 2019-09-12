Москва, , 13:56 — REGNUM В современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны, заявил 12 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Ядерный гриб Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год», — цитирует ТАСС Рябкова.

Дипломат не исключил, что Соединенные Штаты стремятся к снижению порога применения ядерного оружия «в практическом плане», а действия западных стран становятся более эмоциональными и временами весьма агрессивными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Университета Колорадо и Национального центра атмосферных исследований США в Journal of Geophysical Research спрогнозировали, что полномасштабная ядерная война между Россией и Соединёнными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.

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